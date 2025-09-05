ЗМІ: у разі мирної угоди США можуть взяти на себе моніторинг буферної зони в Україні

Якщо мирна угода між Росією і Україною коли-небудь буде укладена, Сполучені Штати могли б взяти на себе провідну роль у моніторингу великої буферної зони в Україні, передбаченої як спосіб захисту країни від російської агресії.

Про це стало відомо NBC News за словами чотирьох людей, знайомих з планом, який обговорювали військові посадовці партнерів України, включаючи США, передає "Європейська правда".

Буферна зона була б великою демілітаризованою територією – кордони якої ще не визначені – в межах нинішньої України, що розділяла б контрольовані Москвою і Києвом території всередині країни.

Частково завдяки своїм технологічним можливостям Сполучені Штати взяли б на себе провідну роль у спостереженні за буферною зоною, використовуючи безпілотники і супутники разом з іншими розвідувальними засобами, але вони координували б свої дії з іншими країнами, які також здійснювали б моніторинг.

За словами людей, знайомих з планом, буферна зона може бути захищена військами однієї або кількох країн, що не є членами НАТО, таких як Саудівська Аравія або навіть Бангладеш. За їхніми словами, американські війська не будуть розміщені на території України.

Будь-який план є лише попереднім, доки господар Кремля Владімір Путін і президент України Володимир Зеленський не погодяться на нього, а також на це мають погодитися лідери країн, які будуть залучені до гарантій безпеки, включно з президентом Дональдом Трампом.

Цей план був розроблений після зустрічі Трампа з Путіним на Алясці 15 серпня. Спочатку очікувалося, що ця зустріч призведе до подальших переговорів, можливо, прямих дискусій між Путіним і Зеленським, але відтоді прогрес у досягненні мирної угоди застопорився. Проте союзники України продовжують працювати над потенційними гарантіями безпеки, які, найімовірніше, стануть ключем до миру.

Серед викликів, пов'язаних з плануванням, – рішення про те, які саме російські дії викличуть реакцію з боку України або моніторингових сил, і яка саме реакція буде дозволена, повідомило одне з джерел. Ця особа повідомила, що правила ведення вогню все ще потребують доопрацювання і що вони, ймовірно, будуть оскаржуватися під час будь-яких розбіжностей після укладення угоди і створення буферної зони.

У Пентагоні переговори ведуться під керівництвом генерала ВПС США Дена Кейна, голови Об'єднаного комітету начальників штабів, а ширша дискусія також зосереджена на питаннях стримування, підготовки та оборонно-промислового співробітництва.

За словами американського посадовця, через тиждень після зустрічі Трампа з Путіним Кейн поінформував Трампа про чотири варіанти гарантій безпеки і рекомендував найбільш прогресивний підхід.

Люди, знайомі з планом, які говорили з NBC News, не сказали, що Трамп схвалив або виключив будь-який з варіантів.

Нагадаємо, напередодні за підсумками зустрічі "коаліції рішучих" президент Франції Емманюель Макрон заявив про готовність політичної пропозиції 35 лідерів надати Україні гарантії безпеки, причому 26 країн висловили готовність або надіслати війська, або надати певні засоби на підтримку сил гарантування.

За його словами, внесок США фіналізують у найближчі тижні.

А президент Володимир Зеленський розповів, що учасники саміту "коаліції рішучих" у Парижі під час розмови з президентом США Дональдом Трампом обговорили шляхи припинення російської агресії та гарантії безпеки для України.