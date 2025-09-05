В Естонії заявили, що РФ змінила тактику і тепер зазнає менших втрат у живій силі

Втрати російської армії у живій силі впродовж останніх місяців зменшилися, адже Росія змінила тактику наступу на Україну.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив керівник відділу оборонної готовності Міністерства оборони Естонії Герт Каю, його цитує ERR.

Каю заявив, що втрати Росії в живій силі у війні проти України за останні місяці зменшилися, через те, що атаки здійснюються меншими підрозділами.

"Новою тенденцією є зміна кількості російських втрат за день. Якщо раніше середня кількість втрат за день становила близько 1500 солдатів, то зараз вона менш як 1000 і залишається на рівні близько 800", – заявив він.

За словами Каю, зменшення втрат Росії пов'язане зі зміною тактики, коли загальна кількість атак на день залишилася незмінною – 150-160, але в них бере участь менше солдатів.

"Використовуються легкі підрозділи, які пересуваються на мотоциклах і квадроциклах, і оскільки в бій йде менше особового складу, втрати також менші", – пояснив він.

Представник Міноборони Естонії зауважив, що хоча російські війська не досягли жодних значних проривів, вони все ще чинять постійний тиск на українські підрозділи вздовж лінії зіткнення і повільно просуваються вперед, зазначив Каю.

"Близько 80% атак відбувається на поблизу Покровська, але ми не очікуємо, що Покровськ впаде в найближчі тижні", – зазначив він.

Говорячи про Куп'янський напрямок, Каю зазначив, що російські війська хочуть перерізати українські шляхи постачання, що ускладнить ситуацію для українських військ, які там дислокуються.

Представник Міністерства оборони також зазначив, що Росія перекидає свої війська з Курської та Бєлгородської областей до Донецької області в Україні, що свідчить про те, що вона хоче докласти додаткових зусиль, щоб повністю окупувати Донецьку область.

Коментуючи ситуацію в повітрі, Каю зазначив, що Росія продовжує використовувати проти України FPV-безпілотники і планери в прифронтовій зоні, причому використання останніх дещо зросло з 3700 у липні до понад 4300 у серпні.

"Підсумовуючи, можна сказати, що Росія не відмовилася від своїх амбіцій і її метою як і раніше є створення сухопутного коридору до Придністров'я, але, з іншого боку, Україна не здається і продовжує боротися", – додав він.

Зазначимо, за даними Генерального штабу Збройних Сил України, за минулу добу Росія втратила у живій силі 810 військових.

Нещодавно розвідка Британії заявила, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році Росія втратила приблизно 1 050 000 осіб, а лише за 2025 рік РФ втратила 260 тисяч військових загиблими та пораненими.

У липні голова військової поліції Естонії заявив, що людські втрати Росії у неспровокованій війні проти України вже перевищили втрати радянсько-фінської війни.