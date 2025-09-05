В Эстонии заявили, что РФ изменила тактику и теперь несет меньше потерь в живой силе

Потери российской армии в живой силе в течение последних месяцев уменьшились, ведь Россия изменила тактику наступления на Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил руководитель отдела оборонной готовности Министерства обороны Эстонии Герт Каю, его цитирует ERR.

Каю заявил, что потери России в живой силе в войне против Украины за последние месяцы уменьшились, потому что атаки осуществляются меньшими подразделениями.

"Новой тенденцией стало изменение количества российских потерь за день. Если раньше среднее количество потерь за день составляло около 1500 солдат, то сейчас оно остается на уровне около 800", – заявил он.

По словам Каю, снижение потерь России связано с изменением тактики, когда общее количество атак в день осталось неизменным – 150-160, но в них участвует меньше солдат.

"Используются легкие подразделения, которые передвигаются на мотоциклах и квадроциклах, и поскольку в бой идет меньше личного состава, потери также ниже", – пояснил он.

Представитель Минобороны Эстонии отметил, что хотя российские войска не достигли никаких значительных прорывов, они все еще оказывают постоянное давление на украинские подразделения вдоль линии соприкосновения и медленно продвигаются вперед, отметил Каю.

"Около 80% атак происходит вблизи Покровска, но мы не ожидаем, что Покровск падет в ближайшие недели", – отметил он.

Говоря о Купянском направлении, Каю отметил, что российские войска хотят перерезать украинские пути снабжения, что усложнит ситуацию для украинских войск, которые там дислоцируются.

Представитель Министерства обороны также отметил, что Россия перебрасывает свои войска из Курской и Белгородской областей в Донецкую область в Украине, что свидетельствует о том, что она хочет приложить дополнительные усилия, чтобы полностью оккупировать Донецкую область.

Комментируя ситуацию в воздухе, Каю отметил, что Россия продолжает использовать против Украины FPV-беспилотники и планеры в прифронтовой зоне, причем использование последних несколько возросло с 3700 в июле до более 4300 в августе.

"Подытоживая, можно сказать, что Россия не отказалась от своих амбиций и ее целью по-прежнему является создание сухопутного коридора в Приднестровье, но, с другой стороны, Украина не сдается и продолжает бороться", – добавил он.

Отметим, по данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, за минувшие сутки Россия потеряла в живой силе 810 военных.

Недавно разведка Британии заявила, что с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году Россия потеряла примерно 1 050 000 человек, а только за 2025 год РФ потеряла 260 тысяч военных погибшими и ранеными.

В июле глава военной полиции Эстонии заявил, что человеческие потери России в неспровоцированной войне против Украины уже превысили потери советско-финской войны.