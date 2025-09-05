У парламенті Британії попередили спробу зірвати виступ прем'єра "сексуальними звуками"

У парламенті Великої Британії розпочали розслідування через залишений невідомим телефон, який мав транслювати "сексуальні звуки" під час виступу премʼєра Кіра Стармера.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Times.

Невідомий заховав телефон у залі засідань парламенту Британії біля передніх лав, де сидять премʼєр-міністр і члени уряду.

Передбачалось, що під час години запитань до Стармера в середу пристрій мав увімкнутись і програвати аудіозаписи "сексуального характеру". Телефон виявили випадково – під час рутинної перевірки за кілька годин до засідання.

Служба безпеки парламенту розпочала розслідування інциденту, який вважає серйозним, оскільки встановити, хто і яким чином підклав телефон неподалік від премʼєрської трибуни, одразу не вдалось.

"Схоже, що це був лише жарт, але все могло бути набагато гірше", – сказав проінформований співрозмовник The Times на умовах анонімності.

У липні повідомлялось, як хакери взяли під контроль онлайн-трансляцію засідання членів громади Бодман-Людвігсгафен на півдні Німеччини і замість неї показували порнографію.

Британський депутат Ніл Періш у 2022 році подав у відставку після того, як зізнався, що двічі переглядав порнографію на своєму телефоні у Палаті громад.