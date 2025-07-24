Невідомі показали порно на онлайн-засіданні міської ради в Німеччині

Хакери взяли під контроль онлайн-трансляцію засідання членів громади Бодман-Людвігсгафен на півдні Німеччини і замість неї показували порнографію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Інцидент стався на засіданні ради Бодман-Людвігсгафена у вівторок, де кілька учасників підключились через Zoom.

Приблизно через 30 хвилин після початку засідання двоє невідомих користувачів перехопили контроль над Zoom-конференцією і через свої екрани поділилися порнографічними знімками, які також були видні в залі засідань.

Мер Бодман-Людвігсгафена Крістоф Штольц перервав трансляцію через кілька секунд.

Як саме стався інцидент, поки що незрозуміло. Дані Zoom-конференції, де транслюються засідання міської ради, вже не перший рік перебувають у відкритому доступі.

Речниця громади заявила, що до поліції вже подали заяву про злочин.

Нагадаємо, у 2020 році оголений чоловік був помічений поруч із литовським депутатом Петрасом Гражулісом під час відеоконференції парламентського комітету з культури.

Нещодавно у Франції кілька популярних порносайтів відновили роботу, оскільки суд тимчасово призупинив заходи, що зобов'язують перевіряти вік користувачів.