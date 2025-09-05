В парламенте Великобритании начали расследование из-за оставленного неизвестным телефона, который должен был транслировать "сексуальные звуки" во время выступления премьера Кира Стармера.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Times.

Неизвестный спрятал телефон в зале заседаний парламента Британии возле передних скамей, где сидят премьер-министр и члены правительства.

Предполагалось, что во время часа вопросов к Стармеру в среду устройство должно было включиться и проигрывать аудиозаписи "сексуального характера". Телефон обнаружили случайно – во время рутинной проверки за несколько часов до заседания.

Служба безопасности парламента начала расследование инцидента, который считает серьезным, поскольку установить, кто и каким образом подложил телефон неподалеку от премьерской трибуны, сразу не удалось.

"Похоже, что это была всего лишь шутка, но все могло быть гораздо хуже", – сказал проинформированный собеседник The Times на условиях анонимности.

В июле сообщалось, как хакеры взяли под контроль онлайн-трансляцию заседания членов общины Бодман-Людвигсхафен на юге Германии и вместо нее показывали порнографию.

Британский депутат Нил Периш в 2022 году подал в отставку после того, как признался, что дважды просматривал порнографию на своем телефоне в Палате общин.