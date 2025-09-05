Греція остаточно схвалила екстрадицію олігарха Плахотнюка до Молдови

Міністерство юстиції Греції остаточно схвалило рішення про екстрадицію екслідера Демократичної партії Молдови, олігарха Влада Плахотнюка.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TV8.

Адвокат Плахотнюка Лучіан Рогак сказав, що він дізнався про рішення грецького Міністерства юстиції вранці 4 серпня. Воно знаменує останній етап екстрадиції до Молдови.

"Зазвичай це відбувається швидко, протягом тижня або близько того, але я підозрюю, що ця формула не буде реалізована, знадобиться час", – вважає Рогак.

Апеляційний суд в Афінах дозволив екстрадицію до Молдови Влада Плахотнюка ще 13 серпня.

Плахотнюк втік з Молдови в червні 2019 року. Деякий час політик жив у США, проте в січні 2020 року його перебування там визнали небажаним. За непідтвердженою інформацією, згодом він перебував на Північному Кіпрі.

Плахотнюка затримали у Греції 22 липня.

Також із ним було затримано колишнього депутата Костянтина Цуцу, якого вже звільнили з-під арешту.