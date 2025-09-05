Греция окончательно одобрила экстрадицию олигарха Плахотнюка в Молдову

Министерство юстиции Греции окончательно одобрило решение об экстрадиции экс-лидера Демократической партии Молдовы, олигарха Влада Плахотнюка.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TV8.

Адвокат Плахотнюка Лучиан Рогак сказал, что он узнал о решении греческого Министерства юстиции утром 4 августа. Оно знаменует последний этап экстрадиции в Молдову.

"Обычно это происходит быстро, в течение недели или около того, но я подозреваю, что эта формула не будет реализована, понадобится время", – считает Рогак.

Апелляционный суд в Афинах разрешил экстрадицию в Молдову Влада Плахотнюка еще 13 августа.

Плахотнюк сбежал из Молдовы в июне 2019 года. Некоторое время политик жил в США, однако в январе 2020 года его пребывание там признали нежелательным. По неподтвержденной информации, впоследствии он находился на Северном Кипре.

Плахотнюка задержали в Греции 22 июля.

Также с ним был задержан бывший депутат Константин Цуцу, которого уже освободили из-под ареста.