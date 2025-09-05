Норвегія знижує стелю цін на російську нафту слідом за ЄС

Норвегія у пʼятницю ухвалила рішення знизити верхню межу ціни на нафту в межах санкцій проти Росії, узгоджених з Європейським Союзом.

Як пише "Європейська правда", про це Міністерство закордонних справ Норвегії повідомило у пʼятницю.

Своїм рішенням Норвегія приєдналась до країн, які знизили стелю цін на російську нафту з 60 до 47,6 долара за барель. Норвезькі компанії більше не зможуть купувати нафту й нафтопродукти, які перевозяться морем, вище цієї ціни, а також забезпечувати її обслуговування.

"Експорт нафти все ще становить третину доходів російського уряду. Зниження доходів і посилення тиску на російську економіку ускладнює російській владі ведення незаконної війни в Україні", – сказав міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде.

Нагадаємо, Європейський Союз знизив верхню межу ціни на російську нафту в межах 18-го пакета санкцій, який був остаточно ухвалений у липні 2025 року. Це стало можливим, оскільки Словаччина та Мальта відмовилися від блокування.

До рішення ЄС раніше приєднались Британія, Канада і Швейцарія.