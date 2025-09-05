Норвегия снижает потолок цен на российскую нефть вслед за ЕС

Норвегия в пятницу приняла решение снизить верхний предел цены на нефть в рамках санкций против России, согласованных с Европейским союзом.

Как пишет "Европейская правда", об этом Министерство иностранных дел Норвегии сообщило в пятницу.

Своим решением Норвегия присоединилась к странам, которые снизили потолок цен на российскую нефть с 60 до 47,6 доллара за баррель. Норвежские компании больше не смогут покупать нефть и нефтепродукты, которые перевозятся по морю, выше этой цены, а также обеспечивать ее обслуживание.

"Экспорт нефти все еще составляет треть доходов российского правительства. Снижение доходов и усиление давления на российскую экономику затрудняет российским властям ведение незаконной войны в Украине", – сказал министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде.

Напомним, Европейский Союз снизил верхний предел цены на российскую нефть в рамках 18-го пакета санкций, который был окончательно принят в июле 2025 года. Это стало возможным, поскольку Словакия и Мальта отказались от блокировки.

К решению ЕС ранее присоединились Великобритания, Канада и Швейцария.