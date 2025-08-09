Канада хоче разом із Британією та ЄС знизити "стелю цін" на російську нафту

Канада має намір разом з Європейським Союзом та Великою Британією ще більше знизити цінову межу для нафти російського походження.

Про це повідомив уряд Канади, пише "Європейська правда".

В уряді Канади заявили, що країна зберігає "рішучу позицію щодо несправедливої та невиправданої війни Росії проти України і незмінно підтримує право українського народу на захист своєї свободи, суверенітету та незалежності".

Відтак з цією метою міністр фінансів і національних доходів Франсуа-Філіп Шампань та міністр закордонних справ Аніта Ананд оголосили, що Канада має намір разом з ЄС та Британією знизити верхню межу ціни на російську нафту з $60 до $47,60 за барель.

"Ці дії відповідають оголошеним прем’єр-міністром Карні на саміті G7 заходам на підтримку України, включаючи подальші санкції проти осіб, суден та організацій, які продовжують підтримувати агресію Росії в Україні", – йдеться у заяві.

Необхідні зміни до законодавства Канади планують внести протягом найближчих тижнів.

"Ще більше знизивши цінову межу на російську сиру нафту, Канада та її партнери посилюють економічний тиск і обмежують важливе джерело фінансування незаконної війни Росії", – заявив Шампань.

Нагадаємо, Європейський Союз знизив верхню межу ціни на російську нафту в межах 18-го пакета санкцій, який був остаточно ухвалений у пʼятницю. Це стало можливим, оскільки Словаччина та Мальта відмовилися від блокування.

Того ж дня Британія оголосила, що приєднується до рішення ЄС знизити верхню межу ціни на російську нафту, яка перевозиться морем.