Британія разом з ЄС знижує "стелю цін" на російську нафту

Велика Британія у пʼятницю оголосила, що приєднується до рішення Європейського Союзу знизити верхню межу ціни на російську нафту, яка перевозиться морем.

Про це йдеться в повідомленні британського уряду, пише "Європейська правда".

Разом із ЄС Британія знижує так звану стелю цін на російську нафту із 60 до 47,6 долара за барель. Це "безпосередньо вдарить по нафтових доходах Росії, які вже впали на 35% у порівнянні з минулим роком", вважає уряд Британії.

"Разом ми продовжимо чинити безжальний тиск на Путіна, обмежуючи його критично важливу нафтову промисловість і відрізаючи фінансування його незаконної війни в Україні", – наголосив британський міністр закордонних справ Девід Леммі.

"Стеля ціни" визначає верхню межу, за якою компанії "Групи семи" можуть транспортувати морем, страхувати або іншим чином обслуговувати російську нафту.

Британська влада уточнила, що дає підприємствам час до 2 вересня для адаптації до зниженої "стелі цін" на російську нафту.

Нагадаємо, Європейський Союз знизив верхню межу ціни на російську нафту в межах 18-го пакета санкцій, який був остаточно ухвалений у пʼятницю. Це стало можливим, оскільки Словаччина та Мальта відмовилися від блокування.

До пакета також увійшли санкції проти 105 суден "тіньового флоту", зниження цінової стелі на російську нафту та заходи проти банків і компаній за межами РФ, які залучені до підтримки її воєнної машини.