Фицо готов поделиться с Украиной опытом вступления Словакии в ЕС

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сказал, что его государство поддерживает вступление Украины в ЕС и готово поделиться своим опытом приобретения членства.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в пятницу в Ужгороде на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Фицо выразил пожелание, чтобы у Украины была "хорошая европейская перспектива".

"Членство в Европейском Союзе, конечно, связано со сложным процессом, который нужно пройти. Я предложил господину президенту весь опыт, который имеет словацкое правительство", – сказал словацкий премьер.

По его словам, перед процессом вступления Словакия совершила "немало фатальных ошибок".

"Если бы мы их не совершили, наше положение в Европейском Союзе, возможно, могло бы быть еще сильнее, чем есть сейчас", – добавил Фицо.

Ранее Владимир Зеленский говорил, что членство Украины в ЕС является важным пунктом гарантий безопасности.

Читайте также: Новая дорога в обход Орбана. Как можно разблокировать движение Украины в ЕС.