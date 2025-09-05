Укр Рус Eng

Фицо готов поделиться с Украиной опытом вступления Словакии в ЕС

Новости — Пятница, 5 сентября 2025, 18:44 — Олег Павлюк

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сказал, что его государство поддерживает вступление Украины в ЕС и готово поделиться своим опытом приобретения членства.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в пятницу в Ужгороде на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Фицо выразил пожелание, чтобы у Украины была "хорошая европейская перспектива".

"Членство в Европейском Союзе, конечно, связано со сложным процессом, который нужно пройти. Я предложил господину президенту весь опыт, который имеет словацкое правительство", – сказал словацкий премьер.

По его словам, перед процессом вступления Словакия совершила "немало фатальных ошибок".

"Если бы мы их не совершили, наше положение в Европейском Союзе, возможно, могло бы быть еще сильнее, чем есть сейчас", – добавил Фицо.

Ранее Владимир Зеленский говорил, что членство Украины в ЕС является важным пунктом гарантий безопасности.

