Зеленський: членство України в ЄС винесено в окремий пункт гарантій безпеки

Членство України в ЄС є важливим пунктом гарантій безпеки, його винесено окремим пунктом.

Про це президент Володимир Зеленський сказав на пресконференції з президентом Франції Емманюелем Макроном у Парижі, передає "Європейська правда".

"Передусім, серед гарантій безпеки, які ми бачимо, членство в Європейському Союзі, для нас це обов'язкові економічні гарантії безпеки, і політичні, і економічні, і геополітичні. Тому в нашому підході до гарантій безпеки це важливий пункт, який винесений в окремий пункт", – заявив Зеленський.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив про готовність політичної пропозиції 35 лідерів "коаліції рішучих" надати Україні гарантії безпеки, при чому 26 країн висловили готовність або надіслати війська, або надати певні засоби на підтримку сил гарантування.

За його словами, внесок США фіналізують у найближчі тижні.