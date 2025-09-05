США розмістять в Естонії танковий підрозділ замість HIMARS

Сполучені Штати перенесуть до Литви дислоковані в Естонії системи залпового вогню HIMARS, але натомість в країну прибуде танковий підрозділ Збройних сил США.

Про це повідомив міністр оборони Естонії Ханно Певкур, повідомляє ERR.

"У наших інтересах, щоб Латвія і Литва також стали сильнішими, і це було метою цієї програми з самого початку, щоб підрозділ HIMARS прибув сюди, щоб навчати наших людей, поки ми не отримаємо власні HIMARS. Тепер це сталося, вони залишилися тут навіть довше, ніж планувалося спочатку. Зараз вони переїжджають до Литви, щоб робити те ж саме. Коли HIMARS переїдуть до Литви, танковий підрозділ американської армії переїде до нас в Естонію", – сказав Певкур.

"Сам по собі, один підрозділ замінює інший, і можна навіть сказати, що бронетанкові сили збільшуються", – додав він.

За словами міністра оборони, поки що не можна сказати, наскільки великим буде танковий підрозділ, що прибуває в країну, але це стане зрозуміло пізніше у вересні, коли підрозділ прибуде.

Шість комплексів HIMARS, придбаних Естонією, прибули до Естонії в квітні цього року.

Естонський Державний центр оборонних інвестицій (RKIK) підписав контракт з Агентством з безпеки та оборони США про придбання систем у грудні 2022 року, що стало однією з найбільших оборонних закупівель в історії Естонії.