В Косово ограничили работу парламента из-за проблем с избранием заместителя спикера

Конституционный суд Косово в пятницу временно запретил парламенту принимать меры для назначения правительства из-за жалобы на невыбор заместителя спикера от сербской общины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BIRN.

Партия "Сербский список", которая представляет сербскую общину на севере Косово и пользуется поддержкой Белграда, пожаловалась в Конституционный суд из-за неутверждения заместителя спикера парламента от косовских сербов.

Несмотря на то, что такое представительство сербской общины предусмотрено Конституцией Косово, спикер Димал Баша 30 августа все равно объявил об открытии парламента.

"Сербский список" оспаривает законность двух заседаний парламента, на которых не удалось избрать заместителя спикера от сербской общины. На время рассмотрения иска Конституционный суд наложил на парламент ограничения по формированию правительства.

Спикер временного косовского правительства Перпарим Крюэзиу заявил, что на этом фоне исполняющий обязанности премьера Альбин Курти и главы министерств продолжают выполнять свою работу.

В Косово несколько месяцев продолжался политический кризис из-за неспособности парламента избрать спикера и пятерых его заместителей, без чего нельзя было бы перейти к формированию постоянного правительства.

Только в конце августа парламент Косово после более 50 попыток и трех предписаний Конституционного суда избрал спикера.

