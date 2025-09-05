Німеччина: вчительку після 16 років лікарняного хочуть притягти до відповідальності
Влада Північного Рейну-Вестфалії ініціювала дисциплінарне провадження проти вчительки, яка 16 років перебуває на лікарняному і весь цей час продовжувала отримувати зарплату.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.
Про випадок із вчителькою стало відомо наприкінці серпня, коли ЗМІ повідомили, що її зобовʼязали пройти медогляд після перебування на лікарняному протягом 16 років – а жінка оскаржила це рішення в суді.
Влада Північного Рейну-Вестфалії тепер має розслідувати, як жінка змогла "впасти в забуття" на довгі роки. Проти відповідальної особи в земельному уряді також відкрили дисциплінарне провадження.
Представник влади в коментарі Spiegel уточнив, що неможливо передбачити, як довго триватимуть ці провадження.
Оскільки вчителі в Німеччині мають статус держслужбовців, жінку можуть притягти до відповідальності згідно із законом про держслужбу, а також позбавити частини зарплати.
