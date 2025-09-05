Германия: учительницу после 16 лет больничного хотят привлечь к ответственности

Власти Северного Рейна-Вестфалии инициировали дисциплинарное производство против учительницы, которая 16 лет находится на больничном и все это время продолжала получать зарплату.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

О случае с учительницей стало известно в конце августа, когда СМИ сообщили, что ее обязали пройти медосмотр после пребывания на больничном в течение 16 лет – а женщина обжаловала это решение в суде.

Власти Северного Рейна-Вестфалии теперь должны расследовать, как женщина смогла "уйти в забвение" на долгие годы. Против ответственного лица в земельном правительстве также открыли дисциплинарное производство.

Представитель власти в комментарии Spiegel уточнил, что невозможно предсказать, как долго будут длиться эти производства.

Поскольку учителя в Германии имеют статус госслужащих, женщину могут привлечь к ответственности в соответствии с законом о госслужбе, а также лишить части зарплаты.

