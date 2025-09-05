Польща закликала своїх громадян негайно покинути Білорусь

Речник Міністерства закордонних справ Польщі Павел Вронський у пʼятницю сказав, що польська влада рекомендує всім співгромадянам покинути Білорусь і не подорожувати туди.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

На брифінгу у пʼятницю Вронський прокоментував ситуацію із затриманням католицького монаха – польського громадянина, якого білоруська влада звинуватила в нібито шпигунстві за російсько-білоруських навчаннях "Запад-2025".

"Міністерство закордонних справ категорично не рекомендує подорожувати на територію Білорусі. Польські громадяни можуть там зіткнутися з подіями, які не будуть для них сприятливими. Це не демократична країна, це також не країна, дружня до Республіки Польща", – сказав він.

Речник польського МЗС додав, що Польща буде підтримувати затриманого в Білорусі польського громадянина.

"Ми виходимо з того, що однією з цілей цього заходу, який є очевидною провокацією, є дестабілізація ситуації як у Польщі, так і зміцнення свого іміджу в Україні. Ми не хочемо брати участь у такому театрі", – сказав Вронський.

Нагадаємо, на державному телеканалі Білорусі випустили сюжет з кадрами затримання польського громадянина Гжегожа Гавела з Кракова, його звинуватили у зборі інформації про навчання "Запад-2025".

Портал "Зеркало" зі свого боку з’ясував, що Гжегож Гавел є глибоко релігійним католиком, захищав дисертацію на цю тематику і належить до ордену кармелітів.

У Польщі назвали провокацією демонстративне затримання у Білорусі католицького монаха – громадянина Польщі за звинуваченнями у шпигунстві.