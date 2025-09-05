МЗС Білорусі викликало представника Польщі після затримання монаха-"шпигуна"

5 вересня до МЗС Білорусі викликали тимчасового повіреного у справах Польщі Кшиштофа Ожанну.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні білоруського зовнішньополітичного відомства.

"Польському дипломату висловили рішучий протест і вручено відповідну ноту у зв'язку зі скоєнням громадянином Республіки Польща Гжегожем Гавелом на території Республіки Білорусь акту шпигунства", – йдеться у повідомленні.

Йому вказали на неприпустимість подібних дій Варшави, які "грубо порушують принципи добросусідства і завдають серйозної шкоди двостороннім відносинам".

Польську сторону було повідомлено про намір Мінська дати правову оцінку інциденту, що стався.

"Білоруська сторона зажадала від польської сторони утриматися від дій, що завдають шкоди національній безпеці Республіки Білорусь, і повернутися в русло цивілізованого діалогу і загальноприйнятих форм міждержавної комунікації", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на державному телеканалі Білорусі випустили сюжет з кадрами затримання польського громадянина Гжегожа Гавела з Кракова, його звинуватили у зборі інформації про навчання "Запад-2025".

Портал "Зеркало" зі свого боку з’ясував, що Гжегож Гавел є глибоко релігійним католиком, захищав дисертацію на цю тематику і належить до ордену кармелітів.

У Польщі назвали провокацією демонстративне затримання у Білорусі католицького монаха – громадянина Польщі за звинуваченнями у шпигунстві.