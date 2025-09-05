У Білорусі затримали громадянина Польщі, який нібито збирав дані про навчання "Запад"

У Білорусі заявили про затримання громадянина Польщі за звинуваченнями у шпигунстві.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє незалежний білоруський портал "Зеркало".

На "Першому інформаційному" державному телеканалі вийшов сюжет про затримання у Білорусі громадянина Польщі, який нібито збирав інформацію про російсько-білоруські навчання "Запад-2025".

Як стверджують, 27-річного Гжегожа Гавела, що проживає у Кракові, затримали співробітники КДБ у Лепелі Вітебської області разом зі ще однією особою та нібито знайшли у нього засекречені документи про навчання "Запад-2025" та багато речей, що свідчать про його релігійність.

У сюжеті продемонстрували затримання і фрагмент, де співробітник КДБ ламаною польською запитує чоловіка, якими були його завдання, а той відповідає, що мав збирати інформацію про навчання "Запад".

Також заявляють, що поляк отримав на руки таємні документи "за кілька хвилин до затримання" всередині авто. Для досягнення своєї мети громадянин Польщі нібито вийшов через соцмережі на громадянина Білорусі, якому запропонував співпрацю в інтересах польських спецслужб – збір інформації військового характеру про Білорусь за винагороду.

Портал "Зеркало" зі свого боку з’ясував, що Гжегож Гавел є глибоко релігійним католиком, захищав дисертацію на цю тематику і належить до ордену кармелітів.

Нагадаємо, спецслужби Латвії вважають незначним рівень загрози від військових навчань "Запад-2025". У Польщі паралельно проходять найбільші військові навчання року спільно з союзниками. Навчання розпочалися також у Литві.