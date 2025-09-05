Укр Рус Eng

У Польщі прокоментували затримання Білоруссю польського громадянина за "шпигунство"

Новини — П'ятниця, 5 вересня 2025, 09:34 — Марія Ємець

У Польщі називають провокацією демонстративне затримання у Білорусі католицького монаха – громадянина Польщі за звинуваченнями у шпигунстві.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Міністр закордонних справ Радослав Сікорський вечері у четвер сказав, що має попередню інформацію про затримання Білоруссю громадянина Польщі.

"Ми знаємо, що це за режим і чого від нього очікувати", – сказав Сікорський та нагадав, що у в’язницях режиму Лукашенка вже є громадяни Польщі, у тому числі журналіст Анджей Почобут. 

"Ми вже ведемо внутрішньоурядові консультації щодо реагування на цей випадок. Переконаний, що це питання не залишиться без відповіді", – заявив Радослав Сікорський.

Речник міністра-координатора спецслужб Яцек Добжинський назвав затримання черговою провокацією режиму Лукашенка, спрямованою проти Польщі. 

"Польські спецслужби не використовують монахів для збору інформації про військові навчання", – наголосив він. 

Нагадаємо, на державному телеканалі Білорусі випустили сюжет з кадрами затримання польського громадянина Гжегожа Гавела з Кракова, його звинуватили у зборі інформації про навчання "Запад-2025". 

Портал "Зеркало" зі свого боку з’ясував, що Гжегож Гавел є глибоко релігійним католиком, захищав дисертацію на цю тематику і належить до ордену кармелітів.

