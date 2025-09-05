Польша призвала своих граждан немедленно покинуть Беларусь

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Польши Павел Вронский в пятницу заявил, что польские власти рекомендуют всем согражданам покинуть Беларусь и не путешествовать туда.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

На брифинге в пятницу Вронский прокомментировал ситуацию с задержанием католического монаха – польского гражданина, которого белорусские власти обвинили в якобы шпионаже за российско-белорусскими учениями "Запад-2025".

"Министерство иностранных дел категорически не рекомендует путешествовать на территорию Беларуси. Польские граждане могут там столкнуться с событиями, которые не будут для них благоприятными. Это не демократическая страна, это также не страна, дружественная к Республике Польша", – сказал он.

Представитель польского МИД добавил, что Польша будет поддерживать задержанного в Беларуси польского гражданина.

"Мы исходим из того, что одной из целей этой меры, которая является очевидной провокацией, является дестабилизация ситуации как в Польше, так и укрепление своего имиджа в Украине. Мы не хотим участвовать в таком театре", – сказал Вронский.

Напомним, на государственном телеканале Беларуси выпустили сюжет с кадрами задержания польского гражданина Гжегожа Гавела из Кракова, его обвинили в сборе информации об учениях "Запад-2025".

Портал "Зеркало" со своей стороны выяснил, что Гжегож Гавел является глубоко религиозным католиком, защищал диссертацию на эту тему и принадлежит к ордену кармелитов.

В Польше назвали провокацией демонстративное задержание в Беларуси католического монаха – гражданина Польши по обвинениям в шпионаже.