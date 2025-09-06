Трамп переименовал Пентагон в Министерство войны

Американский президент Дональд Трамп подписал исполнительный указ о присвоении Министерству обороны США дополнительного названия – "Министерство войны" (Department of war).

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на соответствующий указ.

В указе, который подписал Трамп 5 сентября, указывается, что 7 августа 1789 года президент США Джордж Вашингтон подписал закон о создании Министерства войны Соединенных Штатов для надзора за деятельностью и поддержкой военных и морских дел.

"Именно под этим названием Министерство войны, вместе с позже созданным Министерством военно-морских сил, выиграло войну 1812 года, Первую мировую войну и Вторую мировую войну, вселяя уважение и уверенность в военных силах нашей страны и обеспечивая свободу и процветание для всех американцев. Основатели выбрали это название, чтобы продемонстрировать миру нашу силу и решимость", – говорится в указе.

Отмечается, что название "Министерство войны" больше, чем "Министерство обороны" – оно "гарантирует мир через силу, поскольку демонстрирует способность и готовность воевать и побеждать в войнах от имени нашей страны в любой момент, а не только защищаться".

Отныне министр обороны США уполномочен использовать дополнительный титул – министр войны – и может быть признан по этому титулу в официальной переписке, публичных коммуникациях, торжественных мероприятиях и неуставных документах исполнительной власти.

Это наименование министерства будет иметь второстепенное значение и не будет заменять официальное название. Таким образом, это не потребует одобрения в Конгрессе США.

"Мы будем действовать в наступательном режиме, а не только в обороне. Максимальная летальность, а не вялая законность. Жестокий эффект, а не политическая корректность. Мы будем воспитывать воинов, а не только защитников", – заявил министр обороны Пит Хэгсет в Овальном кабинете после того, как Трамп подписал указ.

Напомним, в начале своего второго срока американский президент переименовал Мексиканский залив в Американский, после чего взялся давить на СМИ за отказ использовать новое название.