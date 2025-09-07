В Іспанії та Португалії спалахнули нові лісові пожежі
У суботу сотні пожежників боролися з новими лісовими пожежами в Португалії та Іспанії після літа руйнівних пожеж у цьому регіоні.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.
Найбільша пожежа вирувала в Сеї, в центральній Португалії, де 600 пожежників були задіяні для гасіння полум'я, що роздувається сильним вітром, і кілька доріг довелося закрити.
Пріоритетним завданням було "захистити будинки". Поліція повідомила, що заарештувала людину, підозрювану в підпалі.
В Іспанії влада в суботу в суботу як запобіжний захід закрила невелике село Кастроміль на північному заході країни через пожежу, що спалахнула поблизу. У серпні цей район сильно постраждав від хвилі руйнівних пожеж.
Одна з пожеж відновилася в суботу через сильний вітер, повідомило джерело в міністерстві навколишнього середовища сусіднього регіону Кастилія і Леон.
У неділю в Іспанії закінчився надзвичайний стан, який діяв кілька тижнів через одну з найсильніших за останні роки хвиль лісових пожеж, що охопили країни.
Чотири людини загинули і понад 300 тисяч гектарів вигоріло
У серпні центральна і північна Португалія також постраждали від спустошливих лісових пожеж, які забрали життя чотирьох людей і спричинили поранення кількох людей.
За даними Національного інституту охорони природи і лісів, пожежі в Португалії знищили близько 254 тисячі гектарів, що є найгіршим показником з 2017 року.
Уряд Іспанії назвав лісові пожежі, що цього місяця охопили країну, однією з найсерйозніших екологічних катастроф за останні роки і схвалив заходи з надання допомоги постраждалим районам.
Ситуація з масштабними лісовими пожежами спричинила суперечку між іспанською владою і опозицією, яка звинуватила уряд у зволіканні та неефективному управлінні.