В Испании и Португалии вспыхнули новые лесные пожары

В субботу сотни пожарных боролись с новыми лесными пожарами в Португалии и Испании после лета разрушительных пожаров в этом регионе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Самый большой пожар бушевал в Сеи, в центральной Португалии, где 600 пожарных были задействованы для тушения пламени, раздуваемого сильным ветром, и несколько дорог пришлось закрыть.

Приоритетной задачей было "защитить дома". Полиция сообщила, что арестовала человека, подозреваемого в поджоге.

В Испании власти в субботу в субботу в качестве меры предосторожности закрыли небольшую деревню Кастромиль на северо-западе страны из-за пожара, вспыхнувшего поблизости. В августе этот район сильно пострадал от волны разрушительных пожаров.

Один из пожаров возобновился в субботу из-за сильного ветра, сообщил источник в министерстве окружающей среды соседнего региона Кастилия и Леон.

В воскресенье в Испании закончилось чрезвычайное положение, которое действовало несколько недель из-за одной из самых сильных за последние годы волн лесных пожаров, охвативших страны.

Четыре человека погибли и более 300 тысяч гектаров выгорело

В августе центральная и северная Португалия также пострадали от опустошительных лесных пожаров, которые унесли жизни четырех человек и вызвали ранения нескольких человек.

По данным Национального института охраны природы и лесов, пожары в Португалии уничтожили около 254 тысячи гектаров, что является худшим показателем с 2017 года.

Правительство Испании назвало лесные пожары, охватившие страну в этом месяце, одной из самых серьезных экологических катастроф за последние годы и одобрило меры по оказанию помощи пострадавшим районам.

Ситуация с масштабными лесными пожарами вызвала спор между испанскими властями и оппозицией, которая обвинила правительство в промедлении и неэффективном управлении.