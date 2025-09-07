Самолет премьера Армении впервые пролетел над Азербайджаном после достижения мира

Самолет премьер-министра Армении Никола Пашиняна впервые за 30 лет использовал воздушное пространство Азербайджана.

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь Пашиняна Назели Багдасарян, информирует "Европейская правда".

Как отметила Багдасарян, самолет премьера вылетел с зарубежным визитом в ночь с 30 на 31 августа и вернулся в Армению 6 сентября.

"После установления мира в Вашингтоне 8 августа текущего года соответствующие органы Армении запросили у Азербайджана разрешение на пролет самолета премьер-министра и получили положительный ответ", – сообщила пресс-секретарь.

По ее словам, в правительстве Армении рассматривают этот факт "как практический шаг на пути к разблокированию коммуникаций в регионе, продвижению мирной повестки дня и созданию атмосферы взаимного доверия".

Багдасарян напомнила, что азербайджанские самолеты уже давно летают через воздушное пространство Армении между основной частью Азербайджана и его эксклавом Нахичевань.

8 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали в Белом доме в присутствии президента США Дональда Трампа соглашение, включающее создание транзитного коридора, который будет называться "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания".

Министерства иностранных дел Армении и Азербайджана опубликовали полный текст мирного соглашения.

