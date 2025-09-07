Орбан каже, що хоче для України майбутнього

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Угорщина – не антиукраїнська держава, та що вона не зацікавлена в тому, аби по-сусідству була держава, що "розвалюється".

Як пише "Європейська правда", про це він сказав під час виступу в Кьоче, його цитує Index.

Говорячи про російсько-українську війну, Орбан заговорив про те, якою, на його думку, є мета сторін, зацікавлених у конфлікті.

Він сказав, що Росія хоче зупинити розширення Заходу, Україна – зберегти надходження фінансової допомоги та уникнути економічного колапсу, мета ЄС – підтримувати війну, щоб вибороти позицію великої сили, а мета США – досягти домовленостей і підпорядкувати Європейський Союз економічно Америці.

За словами Орбана, під час війни ЄС поводиться як "кульгава качка" і має вести переговори не зі США, а з Росією – зокрема щодо заходів безпеки.

"Ми не хочемо штовхати Україну в нікуди, ми не антиукраїнські. Ми хочемо майбутнього для України, бо сусідня країна, що розвалюється, теж нам не підходить", – сказав Орбан, додавши, що продовження війни є програшною стратегією.

Нагадаємо, нещодавно Угорщина повторила, що не погодиться на відкриття першого кластера переговорів про вступ України в ЄС.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта обговорить позицію Угорщини щодо європейської інтеграції України під час зустрічі з угорським прем’єр-міністром Орбаном у Будапешті 10 вересня.

