Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия – не антиукраинское государство, и что она не заинтересована в том, чтобы по соседству было государство, которое "разваливается".

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал во время выступления в Кёче, его цитирует Index.

Говоря о российско-украинской войне, Орбан заговорил о том, какова, по его мнению, цель сторон, заинтересованных в конфликте.

Он сказал, что Россия хочет остановить расширение Запада, Украина – сохранить поступление финансовой помощи и избежать экономического коллапса, цель ЕС – поддерживать войну, чтобы завоевать позицию великой державы, а цель США – достичь договоренностей и подчинить Европейский Союз экономически Америке.

По словам Орбана, во время войны ЕС ведет себя как "хромая утка" и должен вести переговоры не с США, а с Россией – в частности, по вопросам безопасности.

"Мы не хотим толкать Украину в никуда, мы не антиукраинские. Мы хотим будущего для Украины, потому что разваливающаяся соседняя страна нам тоже не подходит", – сказал Орбан, добавив, что продолжение войны является проигрышной стратегией.

Напомним, недавно Венгрия повторила, что не согласится на открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Президент Европейского совета Антониу Кошта обсудит позицию Венгрии по европейской интеграции Украины во время встречи с венгерским премьер-министром Орбаном в Будапеште 10 сентября.

Читайте также: Новая дорога в обход Орбана. Как можно разблокировать движение Украины в ЕС