Трамп "наїхав" на польського журналіста за докір у бездіяльності щодо РФ

Президент США Дональд Трамп емоційно відреагував на докір польського журналіста, який згадав про відсутність дій США щодо РФ після вступу Трампа на посаду.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами на зустрічі з польським президентом Каролем Навроцьким в Овальному кабінеті, повідомляє "Європейська правда".

Президент США став на захист своїх вторинних санкцій щодо Індії, коли польський журналіст вказав йому на відсутність дій щодо Росії.

"Звідки ви знаєте, що не було ніяких дій? Для вас нічого не означає введення вторинних санкцій щодо Індії, найбільшого покупця за межами Китаю ? Вони майже рівні", – зазначив Трамп.

"Чи можете ви сказати, що не було ніяких дій, які коштували Росії сотні мільярдів доларів? Ви називаєте це бездіяльністю? Я ще не закінчив фазу 2 і не закінчив фазу 3, але коли ви кажете, що не було ніяких дій, я думаю, що вам варто знайти собі нову роботу", – заявив він.

Як відомо, президент Франції Емманюель Макрон заявляв, що якщо до вересня жодних зрушень у цьому питанні не відбудеться, Трамп не може залишити без відповіді таку поведінку Кремля.

Президент США Дональд Трамп критикує Індію за купівлю російської нафти, кажучи, що вона фінансує війну глави Кремля Владіміра Путіна проти України.

Нью-Делі захищає свої зв’язки з Москвою та називає дії США "несправедливими, невиправданими та необґрунтованими".