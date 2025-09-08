Трамп говорит о готовности перейти ко "второй фазе" санкций против РФ

Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что готов перейти ко второй фазе санкций против России, что позволяет предположить, что он находится на грани усиления санкций против Москвы или покупателей ее нефти из-за войны в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Трамп неоднократно угрожал Москве дальнейшими санкциями, но воздерживался от них.

Последние комментарии свидетельствуют о более жесткой позиции, но Трамп не стал говорить, что он привержен такому решению или что может повлечь за собой "вторую фазу".

На вопрос журналиста в Белом доме, готов ли он перейти ко "второй фазе" санкций против России, Трамп ответил: "Да". Он не стал уточнять, о чем именно идет речь.

Обмен мнениями состоялся после комментариев Трампа в среду, когда он защищал действия, которые он уже предпринял в отношении России, в том числе введение штрафных тарифов на индийский экспорт, направленный в США в прошлом месяце.

"Это стоило России сотни миллиардов долларов. Вы называете это бездействием? И я еще не сделал ни второй, ни третьей фазы", – заявил Трамп в среду.

Министр финансов Скотт Бессент заявил в воскресенье, что США и Европейский Союз могут обложить "вторичными тарифами страны, которые покупают российскую нефть", поставив российскую экономику на грань коллапса и заставив правителя России Владимира Путина сесть за стол переговоров.

Китай является основным покупателем российского энергетического экспорта.