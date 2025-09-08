Італійські рятувальники повідомили про загибель німецького альпініста в Альпах

31-річний альпініст з Німеччини загинув під час скелелазного туру в Південному Тіролі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Чоловік впав під час спуску з вершини Кенігшпітце висотою 3 851 метр у горах Ортлер, повідомляє італійська гірсько-рятувальна служба.

За словами рятувальників, він загинув миттєво. Його напарник постраждав від шоку.

За даними гірської рятувальної служби, нещасний випадок стався після 10 ранку на висоті приблизно 3 500 метрів. Там німець з невідомих поки причин втратив опору і впав з висоти 200 метрів. Його тіло спустили в долину на гелікоптері. Його напарника зі сходження також спустили гелікоптером.

Двоє чоловіків провели ніч у бівуаку. Достовірної інформації про походження загиблого спочатку не було. Південний Тіроль – один з найпопулярніших альпіністських районів серед німецьких відпочивальників. Найвища гора регіону – Ортлер, поблизу Кенігшпітце, має висоту 3 905 метрів.

Лише минулої суботи німецька альпіністка впала з великої висоти під горою Гріссшпітце в Тіролі висотою 2 741 метр. Рятувальники знайшли її мертвою.

В австрійських Альпах наприкінці серпня загинув альпініст із Чехії.

Також у серпні від падіння крижаної брили поблизу Монблану у французьких Альпах загинув альпініст з Італії.