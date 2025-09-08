Итальянские спасатели сообщили о гибели немецкого альпиниста в Альпах

31-летний альпинист из Германии погиб во время скалолазного тура в Южном Тироле.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Мужчина упал во время спуска с вершины Кенигшпитце высотой 3 851 метр в горах Ортлер, сообщает итальянская горно-спасательная служба.

По словам спасателей, он погиб мгновенно. Его напарник по альпинистскому восхождению пострадал от шока.

По данным горной спасательной службы, несчастный случай произошел после 10 утра на высоте примерно 3 500 метров. Там немец по неизвестным пока причинам потерял опору и упал с высоты 200 метров. Его тело спустили в долину на вертолете. Его напарника по восхождению также спустили вертолетом.

Двое мужчин провели ночь в бивуаке. Достоверной информации о происхождении погибшего сначала не было. Южный Тироль – один из самых популярных альпинистских районов среди немецких отдыхающих. Самая высокая гора региона – Ортлер, вблизи Кенигшпитце, имеет высоту 3 905 метров.

Только в минувшую субботу немецкая альпинистка упала с большой высоты под горой Гриссшпитце в Тироле высотой 2 741 метр. Спасатели нашли ее мертвой.

В австрийских Альпах в конце августа погиб альпинист из Чехии.

Также в августе от падения ледяной глыбы вблизи Монблана во французских Альпах погиб альпинист из Италии.