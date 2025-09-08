У Варшаві затримали розшукуваного Францією білоруса і українців, які йому допомагали
У Варшаві в елітному житловому будинку затримали громадянина Білорусі, а також трьох українців, які йому допомагали.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.
Чоловік, який перебував у розшуку, пов'язаний зі злочинними колами, що займаються торгівлею наркотиками, вогнепальною зброєю та відмиванням грошей.
40-річного білоруса вже місяць розшукував суд у французькому Марселі.
Чоловіка, на якого був виданий європейський ордер на арешт, вдалося затримати завдяки діям поліцейських зі Срудместьє, столичного управління поліції та Головного управління поліції.
У четвер співробітники Незалежного контртерористичного підрозділу Головного управління поліції Варшави та I районного управління поліції увійшли до одного з елітних житлових будинків столиці. Там вони затримали громадянина Білорусі.
Поліцейські також затримали трьох громадян України, які допомагали 40-річному чоловікові переховуватися.
Усіх їх доставили до відділку поліції на вулиці Вільча, а головного розшукуваного буде екстрадовано.
