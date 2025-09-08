В Варшаве задержали разыскиваемого Францией белоруса и помогавших ему украинцев

В Варшаве в элитном жилом доме задержали гражданина Беларуси, а также трех украинцев, которые ему помогали.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.

Мужчина, находившийся в розыске, связан с преступными кругами, занимающимися торговлей наркотиками, огнестрельным оружием и отмыванием денег.

40-летнего белоруса уже месяц разыскивал суд во французском Марселе.

Мужчину, на которого был выдан европейский ордер на арест, удалось задержать благодаря действиям полицейских из Срудместья, столичного управления полиции и Главного управления полиции.

В четверг сотрудники Независимого контртеррористического подразделения Главного управления полиции Варшавы и I районного управления полиции вошли в один из элитных жилых домов в столице. Там они задержали гражданина Беларуси.

Полицейские также задержали трех граждан Украины, которые помогали 40-летнему мужчине скрываться.

Всех их доставили в отделение полиции на улице Вильча, а главный разыскиваемый будет экстрадирован.

