Глава МЗС Німеччини заперечив прем’єру Баварії, який проти залучення Бундесверу в Україні

Міністр закордонних справ ФРН Йоганн Вадефуль намагається розвіяти сумніви щодо участі Німеччини у наданні гарантій безпеки Україні у разі припинення вогню або мирного врегулювання.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

"Звичайно, Німеччина зробить свій внесок у забезпечення гарантій безпеки для України", – заявив політик ХДС, згідно з рукописом його промови, на відкритті щорічної конференції німецьких послів у Міністерстві закордонних справ у Берліні.

Щоправда, він не уточнив, як саме можуть виглядати ці гарантії.

Маркус Зьодер, лідер ХСС, сестринської партії керівної ХДС, виступив проти ідеї розгортання Бундесверу в Україні в рамках гарантій безпеки. При цьому він дотримується іншого підходу, ніж канцлер Фрідріх Мерц, який наразі нічого не виключає з цього питання.

"Мені важко уявити, що там будуть розміщені війська НАТО. Росія ніколи на це не погодиться. Тому що це було б передумовою вступу України до НАТО", – сказав Зьодер в інтерв'ю Rheinische Post.

Вадефуль підкреслив, що Росія продовжуватиме агресивну політику: "Росія продовжить свою агресивну поведінку і ще сильніше спрямує її проти нас – якщо ми не зупинимо її".

Нагадаємо, 4 вересня за підсумками зустрічі "коаліції рішучих" президент Франції Емманюель Макрон заявив про готовність політичної пропозиції 35 лідерів надати Україні гарантії безпеки, причому 26 країн висловили готовність або надіслати війська, або надати певні засоби на підтримку сил гарантування.

За його словами, внесок США фіналізують у найближчі тижні.

А президент Володимир Зеленський розповів, що учасники саміту "коаліції рішучих" у Парижі під час розмови з президентом США Дональдом Трампом обговорили шляхи припинення російської агресії та гарантії безпеки для України.

Радимо також ознайомитися із матеріалом "ЄвроПравди": Коаліція нерішучих. Які гарантії безпеки готують для України держави Європи та США