Глава МИД Германии возразил премьеру Баварии, который против привлечения Бундесвера в Украину

Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль пытается развеять сомнения по поводу участия Германии в предоставлении гарантий безопасности Украине в случае прекращения огня или мирного урегулирования.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

"Конечно, Германия внесет свой вклад в обеспечение гарантий безопасности для Украины", – заявил политик ХДС, согласно рукописи его речи, на открытии ежегодной конференции немецких послов в Министерстве иностранных дел в Берлине.

Правда, он не уточнил, как именно могут выглядеть эти гарантии.

Маркус Зёдер, лидер ХСС, сестринской партии правящей ХДС, выступил против идеи развертывания Бундесвера в Украине в рамках гарантий безопасности. При этом он придерживается иного подхода, чем канцлер Фридрих Мерц, который пока ничего не исключает по этому вопросу.

"Мне трудно представить, что там будут размещены войска НАТО. Россия никогда на это не согласится. Потому что это было бы предпосылкой вступления Украины в НАТО", – сказал Зёдер в интервью Rheinische Post.

Вадефуль подчеркнул, что Россия будет продолжать агрессивную политику: "Россия продолжит свое агрессивное поведение и еще сильнее направит ее против нас – если мы не остановим ее".

Напомним, 4 сентября по итогам встречи "коалиции решительных" президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о готовности политического предложения 35 лидеров предоставить Украине гарантии безопасности, причем 26 стран выразили готовность либо прислать войска, либо предоставить определенные средства в поддержку сил обеспечения.

По его словам, вклад США финализируют в ближайшие недели.

А президент Владимир Зеленский рассказал, что участники саммита "коалиции решительных" в Париже во время разговора с президентом США Дональдом Трампом обсудили пути прекращения российской агрессии и гарантии безопасности для Украины.

