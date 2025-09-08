У Словаччині автобус зіткнувся з вантажівкою, є загиблий і багато поранених

Серйозна дорожньо-транспортна пригода за участю автобуса і вантажівки сталася в понеділок вранці біля словацького села Дреновець в Кошицько-Околійському окрузі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє SME.

У момент зіткнення в автобусі перебувало 33 людини, включаючи водія. В результаті аварії 28 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості, одна людина не вижила, повідомили пожежники.

фото словацької поліції

Поліція підтвердила, що водій автобуса загинув від отриманих травм.

Оператори екстреної лінії направили на місце аварії вантажівки і автобуса сім наземних бригад служби екстреної медичної допомоги та рятувальний гелікоптер.

Пожежники вирізали заблоковану людину з розбитого автобуса, розсортували постраждалих за ступенем тяжкості травм і надали їм першу домедичну допомогу.

Вони допомогли рятувальникам завантажити постраждалих в карети швидкої допомоги, а кількох легкопоранених доставили до лікарні на пожежному евакуаційному автобусі.

Наразі ділянка дороги перекрита, поліція спрямовує рух транспорту. Водіям рекомендується використовувати альтернативні маршрути.

Причини аварії наразі встановлюють.

Внаслідок аварії пасажирського автобуса в турецькій провінції Стамбул 18 серпня загинули троє людей, ще 20 отримали поранення.

Нещодавно на півдні Данії сталася залізнична аварія, внаслідок якої постраждали кілька людей.