В Словакии автобус столкнулся с грузовиком, есть погибший и много раненых

Серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и грузовика произошло в понедельник утром возле словацкого села Дреновец в Кошицко-Околийском округе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает SME.

В момент столкновения в автобусе находилось 33 человека, включая водителя. В результате аварии 28 человек получили травмы различной степени тяжести, один человек не выжил, сообщили пожарные.

фото словацкой полиции

Полиция подтвердила, что водитель автобуса погиб от полученных травм.

Операторы экстренной линии направили на место аварии грузовика и автобуса семь наземных бригад службы экстренной медицинской помощи и спасательный вертолет.

Пожарные вырезали заблокированного человека из разбитого автобуса, рассортировали пострадавших по степени тяжести травм и оказали им первую домедицинскую помощь.

Они помогли спасателям загрузить пострадавших в кареты скорой помощи, а нескольких легкораненых доставили в больницу на пожарном эвакуационном автобусе.

Сейчас участок дороги перекрыт, полиция направляет движение транспорта. Водителям рекомендуется использовать альтернативные маршруты.

Причины аварии пока устанавливаются.

В результате аварии пассажирского автобуса в турецкой провинции

Стамбул 18 августа погибли три человека, еще 20 получили ранения.

Недавно на юге Дании произошла железнодорожная авария, в результате которой пострадали несколько человек.