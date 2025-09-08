Колишній єврокомісар від Литви відкинув звинувачення у неналежному фінансуванні НУО

Литовський євродепутат і колишній єврокомісар Віргініус Сінкявічюс відкинув звинувачення у нецільовому використанні коштів Єврокомісії, що виділялися неурядовим організаціям, назвавши скаргу до прокуратури "цілковито політично вмотивованою" та безпідставною.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує LRT.

У липні Асоціація платників податків Європи (TAE) подала скарги до прокуратури Мюнхена та Європейської прокуратури в Люксембурзі проти Сінкявічюса та колишнього віцепрезидента Єврокомісії Франса Тіммерманса, який курував Європейський зелений курс.

У скарзі стверджувалося, що між 2019 і 2024 роками 7 млрд євро було спрямовано НУО без належного контролю, а кошти нібито використовувалися для просування Зеленого курсу, впливу на Європарламент і подання позовів проти приватних компаній. Представники правих сил у Європарламенті намагалися створити слідчу комісію, але безрезультатно.

Замість цього депутати утворили робочу групу в складі Комітету з бюджетного контролю для перевірки фінансування НУО з боку Єврокомісії. Організація Transparency International заявила, що твердження про непрозоре фінансування є безпідставними.

Сінкявічюс зазначив, що скарга частково ґрунтувалася на звіті Європейської рахункової палати за квітень, у якому йшлося про брак прозорості у правилах фінансування НУО, але підтверджувалося, що кошти розподілялися належним чином через відкриті конкурси.

"Той самий аудит встановив, що кошти були розподілені правильно, що було оголошено відкритий конкурс, що НУО брали участь і згодом виконували контракти", – сказав він, додавши, що комісари безпосередньо не відповідають за проведення тендерів чи оцінку заявок.

Він також поставив під сумнів цифри, наведені у скарзі. "Йдеться про якусь загадкову суму в 7 млрд євро. Загальний бюджет програми ЄС "Довкілля та кліматичні дії" на 2021–2027 роки становить 5,4 млрд євро, тож я навіть не можу уявити, звідки могли взятися 7 мільярдів", – наголосив він.

Сінкявічюс припустив, що справа пов’язана з політикою Нідерландів напередодні дострокових виборів наступного місяця, де Тіммерманс очолює альянс соціал-демократів і зелених.

"Тіммерманс має дуже добрі позиції на виборах у Нідерландах, тому постійно робляться спроби знайти якісь вади у його роботі", – зазначив він.

Литовський політик, який обіймав посаду єврокомісара з питань довкілля, океанів і рибальства у 2019–2024 роках, а нині є заступником голови групи Зелених/Європейського вільного альянсу в Європарламенті, заявив, що може подати позов проти керівника TAE Міхаеля Єгера.

Як повідомлялось, нині розпущена ультраправа політична група Європарламенту "Ідентичність і демократія" підозрюється у розкраданні коштів ЄС протягом 2014-2019 років.

Нагадаємо, що наприкінці березня у Франції визнали винними понад два десятки колишніх євродепутатів і співробітників Європарламенту від "Нацобʼєднання", зокрема Марін Ле Пен, у справі про нецільове використання коштів ЄС.