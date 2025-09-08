Бывший еврокомиссар от Литвы отверг обвинения в ненадлежащем финансировании НПО

Литовский евродепутат и бывший еврокомиссар Виргиниус Синкявичюс отверг обвинения в нецелевом использовании средств Еврокомиссии, выделяемых неправительственным организациям, назвав жалобу в прокуратуру "полностью политически мотивированной" и безосновательной.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует LRT.

В июле Ассоциация налогоплательщиков Европы (TAE) подала жалобы в прокуратуру Мюнхена и Европейскую прокуратуру в Люксембурге против Синкявичюса и бывшего вице-президента Еврокомиссии Франса Тиммерманса, который курировал Европейский зеленый курс.

В жалобе утверждалось, что между 2019 и 2024 годами 7 млрд евро были направлены НПО без надлежащего контроля, а средства якобы использовались для продвижения Зеленого курса, влияния на Европарламент и подачи исков против частных компаний. Представители правых сил в Европарламенте пытались создать следственную комиссию, но безуспешно.

Вместо этого депутаты образовали рабочую группу в составе Комитета по бюджетному контролю для проверки финансирования НПО со стороны Еврокомиссии. Организация Transparency International заявила, что утверждения о непрозрачном финансировании безосновательны.

Синкявичюс отметил, что жалоба частично основывалась на отчете Европейской счетной палаты за апрель, в котором говорилось о недостатке прозрачности в правилах финансирования НПО, но подтверждалось, что средства распределялись должным образом через открытые конкурсы.

"Тот же аудит установил, что средства были распределены правильно, что был объявлен открытый конкурс, что НПО участвовали и впоследствии выполняли контракты", – сказал он, добавив, что комиссары непосредственно не отвечают за проведение тендеров или оценку заявок.

Он также поставил под сомнение цифры, приведенные в жалобе. "Речь идет о какой-то загадочной сумме в 7 млрд евро. Общий бюджет программы ЕС "Окружающая среда и климатические действия" на 2021-2027 годы составляет 5,4 млрд евро, поэтому я даже не могу представить, откуда могли взяться 7 миллиардов", – подчеркнул он.

Синкявичюс предположил, что дело связано с политикой Нидерландов накануне досрочных выборов в следующем месяце, где Тиммерманс возглавляет альянс социал-демократов и зеленых.

"Тиммерманс имеет очень хорошие позиции на выборах в Нидерландах, поэтому постоянно предпринимаются попытки найти какие-то недостатки в его работе", – отметил он.

Литовский политик, который занимал должность еврокомиссара по вопросам окружающей среды, океанов и рыболовства в 2019-2024 годах, а ныне является заместителем председателя группы Зеленых/Европейского свободного альянса в Европарламенте, заявил, что может подать иск против руководителя TAE Михаэля Йегера.

Как сообщалось, ныне распущенная ультраправая политическая группа Европарламента "Идентичность и демократия" подозревается в хищении средств ЕС в течение 2014-2019 годов.

Напомним, что в конце марта во Франции признали виновными более двух десятков бывших евродепутатов и сотрудников Европарламента от "Нацобъединения", в частности Марин Ле Пен, по делу о нецелевом использовании средств ЕС.