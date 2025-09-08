Партия Санду не лидирует внутри Молдовы накануне парламентских выборов

Накануне парламентских выборов в Молдове правящая партия "Действие и солидарность" (PAS) уступает в популярности Патриотическому избирательному блоку во главе с социалистом Игорем Додоном внутри Молдовы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, представленные 8 сентября социологической компанией iData, которые приводит Newsmaker.

Опрос показывает, что если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, Патриотический избирательный блок получил бы 25,2% голосов от общего количества респондентов, тогда как правящая PAS, связанная с президентом Майей Санду, – 24,3%.

Директор iData Михай Бологан уточнил, что результаты пересчитаны с учетом реальной структуры избирателей, которые приходят на выборы. Кроме того, опрос не учитывает голоса диаспоры.

Если учитывать только тех, кто уже определился со своим выбором, то Патриотический блок поддерживают 36% избирателей, а PAS – 34,7%. Такой незначительный разрыв находится в пределах статистической погрешности.

В парламент также могут пройти "Наша партия" во главе с Ренато Усатым, набирающая 5,9% от общего количества участников опроса, и блок "Альтернатива", за который готовы проголосовать 5,5% от общего количества респондентов. Остальные политические формирования не преодолевают избирательный порог.

Согласно расчетам iData, основанным на голосах определившихся избирателей и без учета диаспоры и Приднестровья, Патриотический блок может рассчитывать на 42 мандата. PAS получают 40 мест. Двумя другими силами, проходящими в парламент, становятся "Наша партия", которая может получить 10 мандатов, и блок "Альтернатива" с 9 мандатами.

Однако Бологан считает, что диаспора может принести PAS дополнительно 7 мандатов.

Ключевым фактором предстоящих выборов остается высокий процент неопределившихся избирателей. 30% респондентов заявили, что еще не решили, за кого будут голосовать.

Опрос iData был проведен с 20 августа по 3 сентября на репрезентативной выборке из 1059 респондентов. Максимальная погрешность выборки составляет ±2,9%.

Напомним, Санду ранее заявила, что Москва готовит беспрецедентное вмешательство с помощью подкупа избирателей, дезинформации, кибератак, устройства проплаченных протестов и тому подобное.

Парламентские выборы в Молдове, напомним, должны состояться 28 сентября.

Смотрите подробное объяснение "ЕвроПравды" о планах Кремля на выборы в Молдове.