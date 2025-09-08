В Ирландии расследуют серию угроз, связанных с домом вице-премьера

В Ирландии расследуют серию анонимных угроз, связанных с домом вице-премьер-министра страны Саймона Харриса.

Об этом сообщает BBC, пишет "Европейская правда".

Полиция Ирландии расследует серию угроз в отношении дома вице-премьер-министра Саймона Харриса, где он проживает с семьей.

На время этих сообщений они не были дома, но получили рекомендацию не возвращаться до проведения проверок безопасности.

Анонимные угрозы, в том числе о якобы минировании, поступили через Telegram в течение недели. В воскресенье неизвестные прислали такие сообщения в отделения полиции, в пятницу угроза поступила онлайн близкому члену семьи Харриса, а ранее на прошлой неделе онлайн-угрозы адресовали его детям.

