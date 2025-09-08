Укр Рус Eng

У Чехії перекинувся автобус зі старшокласниками: близько 30 постраждалих

Новини — Понеділок, 8 вересня 2025, 13:39 — Марія Ємець

Вранці у понеділок у чеських Бескидах зазнав аварії автобус зі студентами, постраждали близько 30 осіб.

Про це повідомляє IDNES, пише "Європейська правда". 

Близько 10 години ранку 8 вересня чеські рятувальні служби отримали сповіщення про аварію автобуса з учнями старших класів на території муніципалітету Старе Гамри, що у чеських Бескидах неподалік Острави. 

 
Фото: Пожежно-рятувальна служба Моравсько-Сілезького регіону

У поліції повідомили, що автобус, прямуючи дорогою у напрямку гірськолижного курорту, врізався у стовп і перекинувся. Можливі причини аварії з’ясовують. 

 
Фото: Пожежно-рятувальна служба Моравсько-Сілезького регіону

Пасажирами були переважно 15-річні підлітки, учні одного з навчальних закладів в Остраві. Травми незначної та середньої тяжкості отримали 32 особи, загрози для життя нікого з постраждалих немає, повідомили у рятувальних службах.

 
Фото: Пожежно-рятувальна служба Моравсько-Сілезького регіону

У Латвії на початку серпня перекинувся автобус з дітьми, яких везли до тренувального табору. 

У липні в Угорщині у ДТП потрапив автобус з українцями, постраждали у тому числі діти. 

Чехія інциденти
