В Чехии перевернулся автобус со старшеклассниками: около 30 пострадавших

Утром в понедельник в чешских Бескидах потерпел аварию автобус с подростками, пострадали около 30 человек.

Об этом сообщает IDNES, пишет "Европейская правда".

Около 10 часов утра 8 сентября чешские спасательные службы получили извещение об аварии автобуса с учениками старших классов на территории муниципалитета Старе Гамры, что в чешских Бескидах неподалеку от Остравы.

Фото: Пожарно-спасательная служба Моравско-Силезского региона

В полиции сообщили, что автобус, двигаясь по дороге в направлении горнолыжного курорта, врезался в столб и перевернулся. Возможные причины аварии выясняются.

Фото: Пожарно-спасательная служба Моравско-Силезского региона

Пассажирами были преимущественно 15-летние подростки, ученики одного из учебных заведений в Остраве. Травмы незначительной и средней тяжести получили 32 человека, угрозы для жизни никого из пострадавших нет, сообщили в спасательных службах.

Фото: Пожарно-спасательная служба Моравско-Силезского региона

В Латвии в начале августа перевернулся автобус с детьми, которых везли в тренировочный лагерь.

В июле в Венгрии в ДТП попал автобус с украинцами, пострадали в том числе дети.