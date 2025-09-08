В Чехии перевернулся автобус со старшеклассниками: около 30 пострадавших
Новости — Понедельник, 8 сентября 2025, 13:39 —
Утром в понедельник в чешских Бескидах потерпел аварию автобус с подростками, пострадали около 30 человек.
Об этом сообщает IDNES, пишет "Европейская правда".
Около 10 часов утра 8 сентября чешские спасательные службы получили извещение об аварии автобуса с учениками старших классов на территории муниципалитета Старе Гамры, что в чешских Бескидах неподалеку от Остравы.
В полиции сообщили, что автобус, двигаясь по дороге в направлении горнолыжного курорта, врезался в столб и перевернулся. Возможные причины аварии выясняются.
Пассажирами были преимущественно 15-летние подростки, ученики одного из учебных заведений в Остраве. Травмы незначительной и средней тяжести получили 32 человека, угрозы для жизни никого из пострадавших нет, сообщили в спасательных службах.
В Латвии в начале августа перевернулся автобус с детьми, которых везли в тренировочный лагерь.
В июле в Венгрии в ДТП попал автобус с украинцами, пострадали в том числе дети.