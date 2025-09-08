США: отказ ЕС от нефти и газа РФ подтолкнет Вашингтон к более жестким санкциям

Европейские страны должны прекратить покупать российскую нефть и газ, если они хотят, чтобы Вашингтон усилил санкции против Москвы.

Об этом заявил министр энергетики США в администрации Дональда Трампа Крис Райт изданию Financial Times, сообщает "Европейская правда".

Министр сказал, что европейские страны вместо этого должны покупать американский сжиженный природный газ, бензин и другие продукты ископаемого топлива, чтобы выполнить условия торгового соглашения между США и ЕС, которое предусматривает закупку европейцами энергоносителей из США на $750 млрд до конца 2028 года.

"Если бы европейцы провели границу и сказали: "Мы больше не покупаем российский газ, мы больше не покупаем российскую нефть". Имело бы это положительное влияние на более решительные действия США в отношении санкций? Абсолютно", – заявил он в интервью накануне переговоров с коллегой из ЕС в Брюсселе на этой неделе.

"Мы считаем, что это экономически выгодно для Европы. Вы хотите иметь надежных поставщиков энергии, которые являются вашими союзниками, а не врагами... Другая причина – это большая цель администрации Трампа и, я верю, ЕС: положить конец войне России против Украины. Россия финансирует свою военную машину за счет экспорта нефти и газа, и если прекратить европейские закупки, это уменьшит ее ресурсы", – добавил он.

Брюссель давит на Вашингтон, чтобы тот ввел более жесткие экономические санкции против России для усиления давления на Путина в рамках дипломатических усилий по заключению мирного соглашения в Украине.

Однако, несмотря на растущее разочарование от отказа Москвы согласиться на временное перемирие, президент Трамп не ввел дополнительных санкций против России.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил в воскресенье, что США готовы усилить давление на Россию, если то же самое сделает и Европа.

Специальный представитель ЕС по вопросам санкций Дэвид О'Салливан в понедельник, 8 сентября, в Вашингтоне проведет переговоры с американской стороной по координации санкций против России.