У німецькому уряді вітають "натяки" Трампа щодо санкцій проти РФ

У німецькому уряді привітали натяки президента США Дональда Трампа на те, що він може посилити санкції США проти Росії.

Слова речника уряду Штефана Корнеліуса цитує Spiegel, передає "Європейська правда".

Зазначимо, президент США Дональд Трамп заявив у неділю, 7 вересня, що готовий перейти до другої фази санкцій проти Росії, що дозволяє припустити, що він знаходиться на межі посилення санкцій проти Москви або покупців її нафти через війну в Україні.

"Ми вітаємо цю заяву американського президента. Ми всі знаємо, що США мають ключ до посилення тиску на Росію", – сказав Корнеліус.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив у неділю, що США готові посилити тиск на Росію, якщо те саме зробить і Європа.

Спеціальний представник ЄС з питань санкцій Девід О'Салліван у понеділок, 8 вересня, у Вашингтоні проведе перемовини з американською стороною щодо координації санкції проти Росії.