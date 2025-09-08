В немецком правительстве приветствуют "намеки" Трампа на санкции против РФ

В правительстве Германии приветствовали намеки президента США Дональда Трампа на то, что он может усилить санкции США против России.

Слова представителя правительства Штефана Корнелиуса цитирует Spiegel, передает "Европейская правда".

Отметим, президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, 7 сентября, что готов перейти ко второй фазе санкций против России, что позволяет предположить, что он находится на грани усиления санкций против Москвы или покупателей ее нефти из-за войны в Украине.

"Мы приветствуем это заявление американского президента. Мы все знаем, что у США есть ключ к усилению давления на Россию", – сказал Корнелиус.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил в воскресенье, что США готовы усилить давление на Россию, если то же самое сделает и Европа.

Специальный представитель ЕС по вопросам санкций Дэвид О'Салливан в понедельник, 8 сентября, в Вашингтоне проведет переговоры с американской стороной по координации санкций против России.