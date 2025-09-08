Латвія готує власний санкційний режим для компаній, дотичних до війни РФ проти України

У Латвії готують національний санкційний режим для запровадження обмежень проти компаній, що сприяють війні Росії проти України.

Про це повідомляє Delfi, пише "Європейська правда".

Міністерство закордонних справ Латвії підготувало проєкт урядового рішення про національний санкційний режим проти компаній, що допомагають Росії у війні проти України.

У відомстві зазначили, що такі повноваження уряду передбачені законом про міжнародні та національні санкції. Санкції можуть бути застосовані до конкретних суб'єктів на підставі постанови уряду.

Проєкт має бути розглянутий вже найближчим часом. Деталей проєкту не розкривають, як і переліку компаній, які можуть першими потрапити під обмеження.

Нагадаємо, Естонія наклала національні санкції на росіян, з яких ЄС зняв санкції під тиском Угорщини.

Нагадаємо, Євросоюз готує 19-й пакет санкцій проти Росії.



