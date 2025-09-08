Латвия готовит свой санкционный режим для компаний, имеющих отношение к войне РФ против Украины

В Латвии готовят национальный санкционный режим для введения ограничений против компаний, способствующих войне России против Украины.

Об этом сообщает Delfi, пишет "Европейская правда".

Министерство иностранных дел Латвии подготовило проект правительственного решения о национальном санкционном режиме против компаний, помогающих России в войне против Украины.

В ведомстве отметили, что такие полномочия правительства предусмотрены законом о международных и национальных санкциях. Санкции могут быть применены к конкретным субъектам на основании постановления правительства.

Проект должен быть рассмотрен уже в ближайшее время. Деталей проекта не раскрывают, как и перечня компаний, которые могут первыми попасть под ограничения.

Напомним, Эстония наложила национальные санкции на россиян, с которых ЕС снял санкции под давлением Венгрии.

Напомним, Евросоюз готовит 19-й пакет санкций против России.